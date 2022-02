78 procent van de lucht bestaat uit stikstof. Het "probleem" gaat over verbindingen met stikstof. NH3 (van dieren die op hun eigen stront pissen) en NO en NO2 (van verbranding: uitlaatgassen, fabriekschoorstenen.)

Het "probleem" is ontstaan toen iedere stad en dorp elk stukje natuur in de eigen grenzen bestempelde tot Natura2000 gebied om daar subsidie voor binnen te tikken. Het hele land is nu een soort beschermd natuurreservaat.

In de buurt van zo'n reservaat mag niet niet veel verbrandingsgassen en ammoniak produceren. Dat is in Nederland, dankzij de Natura2000 faal, dus zo'n beetje overal.

Als we morgen besluiten dat alleen de Veluwe Natura2000 is en de rest gewoon "normale" natuur, kan er gewoon weer overal gebouwd worden.

Voorlopig heb ik, op basis van de Waalwijkse methode, zelf nog stikstof ruimte van mijn opa die in de jaren 50 met zijn boerderij gestopt is.