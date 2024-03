De grote gemeenten van Nederland zagen hoe makkelijk MinJus Yesilgöz haar begrotingstekorten dicht met een ferme ruk aan de uier van de melkkoe die de automobilist is en willen daar nu ook van profiteren. Momenteel bepaalt het rijk nog waar flitspalen worden geplaatst, maar Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam willen voortaan zelf deze geldmachines planten. En dan gaat het ze echt niet om het geld. "Alleen door zelf flitspalen te plaatsen en handhavers in te zetten kunnen gemeenten en provincies effectiever optreden tegen snelheidsovertredingen, alcohol achter het stuur en asociaal rijgedrag." Dat zal wel, maar de euro's stromen uiteraard met bakken tegelijk binnen als Amsterdam al zijn onaangepaste 30-wegen volplempt met controlekasten en u gaat ons niet vertellen dat dat niet meespeelt in de afweging. Ja, er zitten te veel tokkies op de weg, maar die gaan we niet pakken dankzij boa's (zonder hoofddoek, red.) met een lasergun die checken of er niemand 34 km/u rijdt in een 30-zone. We hebben meer blauw op straat nodig om bumperklevers, afsnijders, telefoonstaarders en andere autoaso's op heterdaad te betrappen. Maar ja, dat kost geld en zo belangrijk vinden we die paar verkeersdoden blijkbaar ook weer niet.

Instant update: Begroting gered! In 2023 deelde het CJIB 8.463.917 boetes uit.