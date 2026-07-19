Afghaan steekt willekeurig 22-jarige Duitser Marius dood. Ouders (beide CDU-politici): 'er MOET iets veranderen, we zijn niet meer veilig'
Afghanen, in Duitsland echt de ergste van allemaal, en dat is knap als er zoveel Syriërs zijn
July 18, 2026
En dan was het afgelopen 15 juli ineens je 22-jarige zoon Marius Dick die aan een Merkel-mes wordt geregen. De dader was een 22-jarige Afghaanse immigrant en een aanleiding was er niet, zoals eigenlijk altijd dus. Willekeurig geweld dat 1:1 veroorzaakt is door Duits immigratiebeleid. Zijn moeder Elke Dick is al jarenlang CDU-politica, en ook zijn vader Thomas Dick is actief binnen dezelfde partij. En nu luiden zij de noodklok in BILD. Vader Thomas zegt:
"Ik doe een beroep op politici, op onze deelstaat- en federale overheid, om onze burgers te beschermen tegen dergelijke aanvallen. Ik wil gerechtigheid voor mijn zoon. We hebben het meest waardevolle verloren door deze onuitsprekelijke misdaad. Onze zoon is op klaarlichte dag op straat vermoord. (...) Er moet iets veranderen in Duitsland. We voelen ons niet meer veilig."
Er moet inderdaad iets veranderen. Maar zonder genadeloos remigratiebeleid en dito grensbeleid is het allemaal cosmetisch. Het AfD peilt nu met 28% met ruime voorsprong op de eerste plaats, het CDU volgt met 21%.
Merz, ook CDU en heeft ook kinderen
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Afghaanse asielzoeker door Britse rechtbank schuldig bevonden aan verkrachting, verwurging, ontvoering en filmen 12-jarig meisje
Zelfs een Britse rechter ging dit een grens over!
Video. Afghaanse migrant steekt Britse man op klaarlichte dag dood, verwondt Britse vader en zoon "waar hij zes maanden inwoonde"
Het zijn altijd precies de mensen die het alle voorgaande keren ook deden
Keulen: Alle (!) partijen behalve AfD spreken af niet negatief over immigratie te berichten tijdens campagnes
Ja zo kun je een probleem ook oplossen natuurlijk
"Ausländer Raus!" Duits OM seponeert bijna alle rechtszaken tegen oorspronkelijke 'zangers'
TU - TU-TUDUDU - TU-TUDUDU - TU-TUDUDUTU - TU-TUDUDU
LIVE. SPD en CDU/CSU bereiken coalitieakkoord
Mogelijke naam akkoord: 'Saai, grauw, Duits, levenloos, inspiratieloos, degelijk, grijze MäuseMänner das sind wir!'