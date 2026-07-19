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Afghaan steekt willekeurig 22-jarige Duitser Marius dood. Ouders (beide CDU-politici): 'er MOET iets veranderen, we zijn niet meer veilig'

Afghanen, in Duitsland echt de ergste van allemaal, en dat is knap als er zoveel Syriërs zijn

En dan was het afgelopen 15 juli ineens je 22-jarige zoon Marius Dick die aan een Merkel-mes wordt geregen. De dader was een 22-jarige Afghaanse immigrant en een aanleiding was er niet, zoals eigenlijk altijd dus. Willekeurig geweld dat 1:1 veroorzaakt is door Duits immigratiebeleid. Zijn moeder Elke Dick is al jarenlang CDU-politica, en ook zijn vader Thomas Dick is actief binnen dezelfde partij. En nu luiden zij de noodklok in BILD. Vader Thomas zegt:

"Ik doe een beroep op politici, op onze deelstaat- en federale overheid, om onze burgers te beschermen tegen dergelijke aanvallen. Ik wil gerechtigheid voor mijn zoon. We hebben het meest waardevolle verloren door deze onuitsprekelijke misdaad. Onze zoon is op klaarlichte dag op straat vermoord. (...) Er moet iets veranderen in Duitsland. We voelen ons niet meer veilig."

Er moet inderdaad iets veranderen. Maar zonder genadeloos remigratiebeleid en dito grensbeleid is het allemaal cosmetisch. Het AfD peilt nu met 28% met ruime voorsprong op de eerste plaats, het CDU volgt met 21%.

Merz, ook CDU en heeft ook kinderen

Tags: Duitsland, CDU, Afghaan
@Spartacus | 19-07-26 | 16:15 | 328 reacties

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