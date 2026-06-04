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Duitsland steekt middelvinger op naar Brussel, blijft grenzen controleren

Het. Kan. Wél.

merz lacht zonder vuistje

Hè bah. Dat nare Duitsland keert zich (net als toen) tegen de rest van Europa en gaat dóór met grenscontroles. De Duistere Duitser Dorbindt, minister van Binnenlandse Zaken, haalt in De T. zijn dikke middelvinger tevoorschijn: "De grenscontroles hebben een positieve invloed op het migratiedossier. Het heeft een positief effect op heel Europa, omdat de aantrekkingskracht van Duitsland voor migranten is teruggedrongen." Maar tegen welke prijs? Wat nou Unie dan?! En een 'positief effect op het migratiedossier', wie wil dát nou weer? Nee, daar moeten wij niks van weten. Wat een enge ontwikkeling. Gelukkig hebben wij een kabinet dat al honderd dagen niks doet, dat de bevolking nimmer uit de penarie helpt, met een premier die schermtijd-records breekt, migratie-ellende die al jaren voortsuddert en Europarlementariërs die nooit NEEEE! maar juist altijd JAAAA! schreeuwen tegen Brussel. Hoog tijd dus dat iemand de Duitsers een keer de waarheid vertelt en ronduit zegt: Het. Kan. Niet.

Tags: Duitsland, grenscontroles, brussel
@Dorbeck | 04-06-26 | 19:33 | 139 reacties

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