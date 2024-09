Uit de categorie Hee het kan dus wel: "Duitsland gaat tijdelijk alle landsgrenzen controleren. Minister Faeser van Binnenlandse Zaken wil paspoortcontroles om het aantal mensen terug te dringen dat het land zonder geldig visum binnenkomt, melden verschillende Duitse media."

Redenen voor het invoeren van de tijdelijke maatregel zijn terreurdreiging en "grensoverschrijdende criminaliteit" (dat is zoiets als Jeroen Rietbergen met een bivakmuts op, red.). De plannen komen uit de koker van Duits minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser. Ook bij de grens met Nederland gaat gecontroleerd worden, slecht nieuws voor onze eigen plofkrakende kansenparels. Wat het betekent voor de Henk-en-Ingrids die er hun dagelijkse boodschappen doen is nog onduidelijk, maar dat gaan we snel genoeg zien. De regering begint namelijk maandag al met de controles en houdt de maatregel zeker een half jaar aan. Daar schaffen ze das gewoon! Bij AfD gaat overigens de vlag niet uit; boze rechts-menschen na de breek.