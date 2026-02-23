Het is wat. Vanochtend trok een Afghaan een mes te Würzburg en verwondde vervolgens drie Jehova's getuigen voordat hij overmeesterd werd door omstanders, waaronder een agent in burgerkleding. De gewonden betroffen mannen van 51, 55 en 68 jaar en zouden geen steekwonden opgelopen hebben, maar raakten wel lichtgewond. En we snappen de verwarring, maar da's dus weer een heel ander verhaal dan de groepsverkrachting van een Duitse toeriste door drie Afghanen in Nieuw-Zeeland. Weet u trouwens nog wie die Duitse politieagent vermoordde door hem in z'n keel te steken? Een Afghaan! Afijn, u bent weer bij.