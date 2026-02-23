Afghaan met mes valt drie Jehova's aan in Duitsland, niet te verwarren met drie Afghanen die Duitse toeriste verkrachten in Nieuw-Zeeland
De ene Afghaan is de andere niet!
Stündlicher Straftaten Horror in Deutschland. 🚨 AFGHANISTAN Messer-Attacke am Hauptbahnhof #Würzburg – 3 Verletzte mal wieder durch Bärbock Altpartein Asyl Horden.— Hamburg Online, News und Nachrichten aus Hamburg (@HAMBURGonline) February 23, 2026
Nach aktuellem Stand soll ein Afghane mehrere Personen angegriffen und dabei auch ein Messer eingesetzt haben. pic.twitter.com/D93xLroHXA
Het is wat. Vanochtend trok een Afghaan een mes te Würzburg en verwondde vervolgens drie Jehova's getuigen voordat hij overmeesterd werd door omstanders, waaronder een agent in burgerkleding. De gewonden betroffen mannen van 51, 55 en 68 jaar en zouden geen steekwonden opgelopen hebben, maar raakten wel lichtgewond. En we snappen de verwarring, maar da's dus weer een heel ander verhaal dan de groepsverkrachting van een Duitse toeriste door drie Afghanen in Nieuw-Zeeland. Weet u trouwens nog wie die Duitse politieagent vermoordde door hem in z'n keel te steken? Een Afghaan! Afijn, u bent weer bij.
Ja dit waren dus drie Afghanen
German backpacker sobs in Auckland pack rape trial as defence suggests she instigated group sexhttps://t.co/OQeD29nuMo— Newstalk ZB (@NewstalkZB) February 18, 2026
En we hebben het nu wel steeds over Afghanen, maar...
Germany: 4 Syrians and 1 Iraqi are arrested for gang raping a 17-year-old girl in the tiny village of Heinsberg-Unterbruch.https://t.co/16nHntTpUq pic.twitter.com/PszVhiBYr6— Remix News & Views (@RMXnews) February 23, 2026
