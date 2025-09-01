Minstens 600 doden bij aardbeving Afghanistan, waarschijnlijk veel meer
Dat zijn heel veel doden in een land dat bijna geen hoogbouw heeft
❗️🇦🇫 - On August 31, 2025, a 6.0-magnitude earthquake struck Kunar Province, Afghanistan, near Pakistan, killing at least 250 and injuring over 500, per Bakhtar News Agency.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 1, 2025
Centered 27 km east-northeast of Jalalabad at a shallow 8 km depth, the quake caused severe damage in… pic.twitter.com/CQABKwbOkv
Vond met een kracht van zo'n 6,0 op de schaal van Richter in het Pakistaanse grensgebied Oost van Kaboel. De Taliban en Afghaanse 'staats'media spreken van minstens 600 doden en 1000 gewonden, maar de aantallen worden voortdurend naar boven toe bijgesteld. Is er overigens geen uitzondering, want in 2023 doodde een aardbeving volgens de Taliban maar liefst 4000 Afghanen, al kwam de VN niet verder dan 1500 - hey maar toch, weinig is anders. Maar goed, hebben de vredeszieke Taliban-krijgers op kantoor eindelijk weer eens iets heldhaftigs te doen vandaag. Eindeloos beeldmateriaal na de breek.
Update: 800 doden en 2800 gewonden.
شماری از باشندگان دره مزار، ولسوالی نورگل، و دره دیوهگل، ولسوالی سوکی ولایت کنر، پس از زمینلرزهی شب گذشته زیر آوار گیر ماندهاند.— TOLOnews (@TOLOnews) September 1, 2025
تیمهای نجات وزارتهای دفاع و داخله، با همکاری باشندگان محل، هنوز هم سرگرم بیرون کشیدن افراد گیرمانده هستند.
گفته میشود که چندین قریه در این… pic.twitter.com/qxtdHj2c3d
ویډیو: د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د زلزله ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم روان دي او ژوبل شوي کسان د هوا له لارې د ننګرهار حوزوي روغتون ته لېږدول کیږي.#طلوعنیوز pic.twitter.com/MQNdoLyJw6— TOLOnews (@TOLOnews) September 1, 2025
ویډیو: کونړ کې د نورګل ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکي وايي چې د تېرې شپې زلزلې په پایله کې د څو کلیو خلک د خاورو لاندې دي او اړتیا ده چې د هغوی په ژغورلو کې ورسره مرسته وشي.#طلوعنیوز pic.twitter.com/NndOJ76g0k— TOLOnews (@TOLOnews) September 1, 2025
ویډیو: د دره نور ولسوالۍ په ستن کلي کې خلک د کور د چت پرېوتو وروسته هلته بند پاتې کسان ژغوري.— TOLOnews (@TOLOnews) August 31, 2025
د تېرې شپې زلزلې له امله په لغمان ولايت کې هم شاوخوا ٣٠ کسان ژوبل دي چې ډېری یې ښځې دي.
په ننګرهار کې بیا د مړه شويو شمېر نهه او د ژوبل شويو هغوی شلو ته رسېدلی دی.#طلوعنیوز pic.twitter.com/cH3n0atvLt
BREAKING: The Afghan government reports that at least 250 people have died, 500 injured following a powerful earthquake in Afghanistan. pic.twitter.com/6vKvcENOkF— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 1, 2025
