Vond met een kracht van zo'n 6,0 op de schaal van Richter in het Pakistaanse grensgebied Oost van Kaboel. De Taliban en Afghaanse 'staats'media spreken van minstens 600 doden en 1000 gewonden, maar de aantallen worden voortdurend naar boven toe bijgesteld. Is er overigens geen uitzondering, want in 2023 doodde een aardbeving volgens de Taliban maar liefst 4000 Afghanen, al kwam de VN niet verder dan 1500 - hey maar toch, weinig is anders. Maar goed, hebben de vredeszieke Taliban-krijgers op kantoor eindelijk weer eens iets heldhaftigs te doen vandaag. Eindeloos beeldmateriaal na de breek.

Update: 800 doden en 2800 gewonden.