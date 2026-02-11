Het betrof uiteraard twee Afghanen, maar eentje stond er volgens de rechtbank alleen maar naast of zo. Extreem schrijnend geval, want dit was dus echt gewoon een kwestie van een 12-jarig meisje in de speeltuin op een schommel zien en wegroven, verkrachten, de verkrachting filmen en lachen tijdens de misdaad. "Ahmad Mulakhil, 23, took the girl to a quiet cul-de-sac on 22 July and carried out "extremely horrific sexual offences". At Warwick Crown Court, he was found guilty of rape, abduction, sexual assault and taking an indecent video of the girl. Co-defendant Mohammad Kabir, 24, also an Afghan asylum seeker, was found not guilty of strangulation, attempted child abduction and attempting to commit a sexual offence. (...) During the sex attack, the girl said she told Mulakhil to stop. Asked by police what he was saying, the girl responded: "Nothing. He was just laughing. "I was saying 'get off me'. He didn't say anything, he just carried on."" En na afloop haalde het tweetal lekker wat blikjes Red Bull bij een winkeltje in de buurt, en wel op het speciale zakgeldkrediet dat ze van de Britse staat krijgen. Die speeltuin is dat land in het klein.