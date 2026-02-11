Afghaanse asielzoeker door Britse rechtbank schuldig bevonden aan verkrachting, verwurging, ontvoering en filmen 12-jarig meisje
Zelfs een Britse rechter ging dit een grens over!
Het betrof uiteraard twee Afghanen, maar eentje stond er volgens de rechtbank alleen maar naast of zo. Extreem schrijnend geval, want dit was dus echt gewoon een kwestie van een 12-jarig meisje in de speeltuin op een schommel zien en wegroven, verkrachten, de verkrachting filmen en lachen tijdens de misdaad. "Ahmad Mulakhil, 23, took the girl to a quiet cul-de-sac on 22 July and carried out "extremely horrific sexual offences". At Warwick Crown Court, he was found guilty of rape, abduction, sexual assault and taking an indecent video of the girl. Co-defendant Mohammad Kabir, 24, also an Afghan asylum seeker, was found not guilty of strangulation, attempted child abduction and attempting to commit a sexual offence. (...) During the sex attack, the girl said she told Mulakhil to stop. Asked by police what he was saying, the girl responded: "Nothing. He was just laughing. "I was saying 'get off me'. He didn't say anything, he just carried on."" En na afloop haalde het tweetal lekker wat blikjes Red Bull bij een winkeltje in de buurt, en wel op het speciale zakgeldkrediet dat ze van de Britse staat krijgen. Die speeltuin is dat land in het klein.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Britse politie eindelijk ogen op de bal: 'Vrijmetselaars in de gelederen MOETEN zich bekendmaken'
Dat land is gewoon een grote culturele dwangneurose
Video. Afghaanse migrant steekt Britse man op klaarlichte dag dood, verwondt Britse vader en zoon "waar hij zes maanden inwoonde"
Het zijn altijd precies de mensen die het alle voorgaande keren ook deden
De toekomst onder GroenLinks-PvdA in 12 seconden
Deze kop is alleen kort door de bocht als je de bocht niet aan zag komen
Britse komiek Graham Linehan gearresteerd op Heathrow Airport wegens 3 trans-tweets, krijgt Twitterverbod
Britser wordt een bericht eigenlijk niet uit het land van Keir Starmer Child Harmer
Britse 'Online Safety Act' in de praktijk: Censuur content Immigratie & Co, gezichts/paspoortscans voor thuisbezorging, Spotify etc.
Het eiland dat we na 1990 gestopt zijn te begrijpen heeft een nieuwe wet 'ter bescherming van kinderen'
Rechter geeft door Nederland teruggehaalde en voor terrorisme veroordeelde Syriëganger Youssef C. zijn paspoort terug
(nog checken of dit 1 april grap is van de rechtbank, red.)