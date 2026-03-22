Aanslagen Brussel vandaag 10 jaar. Heeft nog steeds ALLES met de islam te maken

Alles dus

(LIVEBLOG IRAN HIER)

Vandaag precies tien jaar geleden zaaiden Ibrahim El Bakraoui, Khalid El Bakraoui, Najim Laachraoui en Mohamed Abrini dood en verderf in België, zagen Liveblogs er ZO uit en een dag later waren we allemaal Brussel. Daarna waren we ook nog Nice, en toen waren we Berlijn, en toen waren we Manchester, en toen waren we Barcelona, en toen waren we Straatsburg, en toen waren we Wenen, en we zijn het gewoon nog steeds en we zijn het iedere keer weer, en het heeft eigenlijk precies helemaal NOOIT met de islam te maken. Het heeft niks met God te maken. Het heeft niks met religie te maken. Want de islam is de religie van de vrede. Dat u het maar weer even weet.

Tags: brussel, aanslag, zaventem
@Mosterd | 22-03-26 | 19:33 | 236 reacties

