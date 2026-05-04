Je mag dus helemaal niks meer in dit land. Anne Romke van der H. uit het Groningse Uithuizen, niet te verwarren met andere Anne Romkes uit Uithuizen die toevallig geen "van der Heide" van hun achternaam heten, wordt nu al drie maanden door justitie vastgehouden omdat hij in een hotel "Ik maak ze allemaal af" schreeuwde, waarna de politie twee bijlen op zijn kamer vond waar de woorden 'Amalia', 'Alexia', 'Sieg Heil' en 'Mossad' in waren gekerfd, en een briefje met onder meer 'bloedbad 400' erop. Volgens de advocaat van Van der H. heeft het OM selectief woorden van het bijl en het papiertje gekozen en was zijn cliënt helemaal niet van plan een aanslag te plegen, maar verkeerde hij in de veronderstelling dat hij een liefdesverhouding had met prinses Amalia en dat hij met de prinses zou gaan 'survivallen' in Polen (lekker verweer op 4 mei, red.). Van der H. zou "met klem" ontkennen de prinsessen te willen doden. "De term ‘bloedbad 400’ was de naam van de ‘trainingsmissie’ in Polen." Het is sowieso echt een gemis voor de samenleving dat Van der H. vastzit, want hij wordt "ook verdacht van belediging van een politie-ambtenaar in Den Haag afgelopen januari (door ‘sieg heil’ te roepen en de Hitlergroet te brengen) en het beledigen en bespugen van agenten in Harlingen en Leeuwarden, eind vorig jaar." En nu kan hij niet behandeld worden. Intens trieste actie van het OM dit!