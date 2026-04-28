Het is na een aanslagpoging op de Amerikaanse president en zijn regeringsleden uiteraard uitermate belangrijk om de verklaring voor die poging te zoeken bij die Amerikaanse president zelf en niet een keer dieper in te gaan op het patroon van gestoorde linkse aanslagplegers die het verlies van hun linkse politici niet kunnen verkroppen en dan maar naar wapens grijpen om tegenstanders uit te schakelen (we zijn in dit land ervaringsdeskundigen). Dan heb je hier knettergekke linkse studenten die dergelijk geweld bejubelen en je hebt talkshows. RTL Tonight bijvoorbeeld, waar Humberto Tan afdwaalt naar totaalidioot Tucker Carlson om maar niet zijn afkeuring uit te hoeven spreken over opnieuw tegen rechts gericht politiek geweld, Michiel Vos verkondigt hoe goed zo'n aanslagpoging eigenlijk is voor Trump en Anna Gimbrere vindt het tijd dat Trump zich eens gaat afvragen wat hij allemaal fout doet. Terwijl wat juist goed is: dat deze domme presentator van deze domme show binnenkort eindelijk zijn smoel houdt.

Of neem dagbestedingsprogramma voor bejaarden Buitenhof. Daar zat Ian Buruma bij Tans illustere voorganger Twan te verkondigen dat Trump 'dat natuurlijk uitlokt'. En dan was er ook nog Pauw & De Wit, waar ze naarstig op zoek gingen naar een reden voor de aanslagpoging. Presentator Roos Moggré doet dat net wat slinkser dan Tan door niet Carlson maar 'critici' aan te halen, die zeggen 'dat de retoriek van Trump dit soort situaties in de hand zouden kunnen spelen'. Kon Laila Frank mooi zeggen dat Trump toch wel heel veel mensen boos maakt. Dat hun bloedeigen beroepsgroep slachtoffer had kunnen worden, lijken ze allemaal even vergeten, verblind door Trumphaat wellicht. Maar ja, had Trump maar geen kort rokje aan moeten trekken hè. Voor je het weet komt hij hier nog de Late Night opeisen ook.