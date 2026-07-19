Dijksma doet de week daarna aangifte, maar alléén van de gebeurtenissen buiten het stadhuis. Dus niet van de intimidatie en agressie ín de raadszaal. Ze had daar ook de hulp van de politie niet ingeroepen omdat die 'echt een stuk minder zachtzinnig' te werk zou gaan, zegt ze die avond al. Ook laat ze zich dan ontvallen dat er hoge straffen 'van wel vier jaar' op het verstoren van een raadsvergadering staan. Om daaraan toe te voegen: "Ik geloof niet dat er iemand is die dat hen wil aandoen." *kuch. Twee maanden later meldt de politie dat er een verdachte is opgepakt. Dan wordt het stil.

Het is deze week een jaar geleden dat op donderdagavond 17 juli 2025 de vergadering van de Utrechtse gemeenteraad bruut verstoord wordt. Nadat een burgermotie van de clubs Utrecht4Palestine en New Neighbours Utrecht voor een Israëlboycot is verworpen, breekt onder de activisten in de raadszaal de pleuris uit. Ook de antisemitische Extinction Rebellion- woordvoerder Laleh Al Marjani is erbij. Driftig op en neer springend en krijsend tússen de raadsleden gaat de opruier volledig uit zijn/haar/hun(?) plaat. Democratie onder vuur; het zijn indringende beelden. Nadat burgemeester Sharon Dijksma het rapaille naar buiten weet te werken, worden de ongeregeldheden nog grimmiger. De burgermoeder wordt voor de ingang lastiggevallen, belet haar eigen stadhuis weer binnen te gaan en moet met haar dienstauto in veiligheid worden gebracht. De bodes en beveiligers van het stadhuis worden ondertussen door de demonstranten aangevallen en krijgen klappen.

Afgelopen herfst neemt Bassiehof daarom contact op met het Openbaar Ministerie Midden- Nederland; wanneer is de rechtszaak? Het antwoord is verrassend. Er blijken in totaal vier verdachten te zijn verhoord en gedagvaard voor een zitting van de politierechter. Maar op maandag 24 november 2025 blijft de rechtszaal leeg. De zitting is niet doorgegaan 'vanwege een verzoek vanuit de verdediging'.

Sindsdien informeert Bassiehof geregeld bij het OM naar de nieuwe zittingsdatum. Steeds luidt het antwoord dat die nog niet in de agenda staat. Over de achtergrond van de verdachten (zitten er lui van XR tussen of van Utrecht4Palestine dat later een Nakba-demonstratie zal organiseren die Dijksma bijwoont?) willen de magistraten verder niks kwijt. Zelfs hun initialen blijken geheim. Afgelopen donderdag – exact een jaar na de bestorming – laat het OM Bassiehof wederom weten dat er nog stééds geen zittingsdatum is. Een triest jubileum.

Opvallend is dat na de ElsFest-rellen vorig jaar de eerste Malieveld-relschoppers, Binnenhofbelagers en aanvallers van het D66-partijkantoor al binnen enkele dagen voor de supersnelrechter stonden. Dát onderzoek loopt bovendien nog steeds en ook deze zomer worden nog verdachten geïdentificeerd, vervolgd en berecht. En terecht.

Maar de ene aanval op de democratie is de andere niet. Het Utrechtse OM wekt bepaaldelijk niet de indruk erg voortvarend met de bestorming van het stadhuis bezig te zijn. Ook de aangeefster, Sharon Dijksma, lijkt zich niet bijzonder druk te maken over de voortgang van de zaak. De gemeenteraad (zowel de oude als de nieuwe) zwijgt ook in alle talen.

Het is justitie van twee snelheden. Onrechtstatelijk, zou een ander zeggen.