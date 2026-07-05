Na islamitisch gebedsgeprevel op het politiebureau tijdens de ramadan hoort bij Keti Koti blijkbaar ook een door de overheid gefaciliteerde kerkdienst. De burger mag ondertussen voor al deze gekkigheid de portemonnee trekken. Een en ander doet verlangen naar de Franse laïcité; een heldere scheiding van kerk en staat zoals in Frankrijk bestaat gewoonweg niet in Nederland.

Die kerkdienst vond vorige week zondag plaats bij de Evangelische Broedergemeente in Rotterdam. De van oorsprong Duitse christenclub is populair bij Surinamers omdat de creolen aldaar reeds tijdens hun eenzijdige dienstverband als slaaf gekerstend werden door deze hernhutters .

Na lang aandringen van de Tweede Kamer lijkt de politie-iftar op zijn retour, bleek donderdag. Maar er moet en zal gevreten én gebeden worden van belastinggeld. Een dag eerder trommelde het ministerie van Defensie zich namelijk op de borst met Keti Koti. Woensdag legde Defensie (onder het toeziend oog van premier Rob Jetten en burgemeester Femke Halsema) een krans bij het Slavernijmonument in Amsterdam. In het persbericht staat vervolgens: “Eerder organiseerde Defensie al een Keti Koti-diner voor defensiepersoneel in de hoofdstad en een kerkdienst in Rotterdam.”

Het bleef niet bij die kerkdienst; er was dus ook een Keti Koti-maaltijd. Het Multicultureel Netwerk Defensie (een van de vele belangennetwerken binnen de krijgsmacht) had het Wereldmuseum in Amsterdam afgehuurd om een vorkje te prikken. Er was een zandkunstenares (LOL!), de stadsdichteres van Alphen aan den Rijn (wut?) en de onvermijdelijke Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh op de foto hierboven. Staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk (CDA) hield ook een praatje. Uit zijn onafscheidelijke citatenboek had de bewindsman deze keer een uitspraak van Martin Luther King gekopieerd.

Ook sprak de zelfbenoemde fashion- & cultuuractiviste Janice Deul, die het onder meer had over ‘de gure extreemrechtse wind die door ons land waait en de rol van de media hierin’. Haar optreden is helaas niet terug te zien. De belastingbetaler mag dit soort Defensiefeestjes wél betalen, maar een registratie van een toespraak waarin, in aanwezigheid van een lid van het kabinet, de vrije pers onweersproken werd aangevallen, is te veel gevraagd.

Die Deul doet trouwens een wokebelletje rinkelen. Ze is namelijk bekend van een etnische afrekening in het literair circuit. Enkele jaren terug wist de schedelmeetster dichteres Marieke Lucas Rijneveld met succes te cancelen. Blanken mogen van Deul namelijk geen gedichten van zwarten vertalen. Daar komt Boswijk met z’n citaat van Dr. King nog goed weg.

Enfin, een Keti Koti-kerkdienst en dito diner dus. De politie lijkt eindelijk afstand te nemen van dit soort symbolische en religieuze identiteitspolitiek. Bij Defensie gaat men er juist enthousiast mee verder. De krijgsmacht is er om de belastingbetaler te beschermen en af te rekenen met de vijanden van het koninkrijk. Kerkdiensten en niet-openbare schranspartijen, begeleid door dubieuze sprekers én bekostigd met gemeenschapsgeld, hebben daar niets mee te maken.