Nieuw defensiewoord: "onbemenst"
moedig voorwaarts
We dachten eerst: typische NOS-castratiedrift dit, aangevuld met een foto van een vrouwelijke militair boven het artikel. Maar wat blijkt? Uw MinDef (v) deed het 10 dagen geleden al, en sprak onderstaand van "onbemenste verkenningsvliegtuigen". En wat bleek vervolgens? Uw luchtmacht sprak op 19 maart al van "onbemenste luchtsystemen". En uw ministerie van Defensie sprak op 26 februari 2025 "onbemenste systemen" en deed dat in oktober 2025 nog eens over. Vakjury?
"onbemenste verkenningsvliegtuigen"
Nederland staat voor een sterker Europa binnen de NAVO. Dat betekent ook dat Europese bondgenoten bepaalde militaire capaciteiten van de VS overnemen. Nederland stelt daarom MQ-9 Reapers beschikbaar, onbemenste verkenningsvliegtuigen die langdurig informatie kunnen verzamelen. pic.twitter.com/YfhuPi9Lm9— Dilan Yeşilgöz-Zegerius (@DefensieMin) June 19, 2026
En de luchtmacht al in maart!
Defensie zet een nieuwe stap in de deelname aan het Amerikaanse kennis- en innovatieprogramma voor Collaborative Combat Aircraft (CCA). Dit is een initiatief om onbemenste luchtsystemen te ontwikkelen👇 https://t.co/JTCQMVaVLx— Koninklijke Luchtmacht (@Kon_Luchtmacht) March 19, 2026
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