We dachten eerst: typische NOS-castratiedrift dit, aangevuld met een foto van een vrouwelijke militair boven het artikel. Maar wat blijkt? Uw MinDef (v) deed het 10 dagen geleden al, en sprak onderstaand van "onbemenste verkenningsvliegtuigen". En wat bleek vervolgens? Uw luchtmacht sprak op 19 maart al van "onbemenste luchtsystemen". En uw ministerie van Defensie sprak op 26 februari 2025 "onbemenste systemen" en deed dat in oktober 2025 nog eens over. Vakjury?