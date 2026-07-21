Boekverkopers houden van boeken. Tuinmannen houden van tuinen. Voetballers houden van voetballen. En schietinstructeurs bij Defensie houden van schieten. Allemaal doodnormaal zou je denken, maar dat laatste is blijkens dit WTF du jour verhaal van doctor D. Kuijpers dus helemaal niet het geval. Uit "honderden pagina’s aan documenten uit Woo-verzoeken, Wpg-verzoeken, gerechtelijke uitspraken, klachtenprocedures, interne onderzoeken inclusief getuigenverklaringen, nota’s en mail-communicatie met Defensie en daaraan gelieerde loketten over de periode 2014 tot op dagtekening" blijkt dat een schietinstructeur door een klein clubje illegale inbeslagnemers van legale wapens werd dwarsgezeten, wat uiteindelijk resulteerde in zijn ontslag vanwege wangedrag. "Het ‘wangedrag’? Hij haalde het in zijn hoofd om de valse beschuldiging aan te vechten dat hij een mentaal instabiele Tristan van der Vlis zou zijn, een aantijging die gedaan werd puur en alleen vanwege het feit dat hij thuis wapens houdt - legaal, welteverstaan." En Dilan Yesilgöz en Dingetje Boswijk zagen dat het goed was.