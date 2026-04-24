Droevige Dion Graus-geluiden. Er gaat nog deze zomer ONMIDDELLIJK GESCHOTEN worden als een wolf ook maar een verkeerde beweging maakt of het in zijn hoofd haalt om over de speelplaats van een kinderdagverblijf te huppelen. In ieder geval heeft de ministerraad besloten een nieuw 'aangescherpt maatregelenpakket' met betrekking tot probleemwolven aan te nemen. Eigenlijk hetzelfde pakket als BBB-stas Rummenie bedacht had, maar daar deed de Raad van State moeilijk over. Nu is er wat gehannest met een 'wettelijk kader' maar blijft het resultaat hetzelfde: provincies mogen sneller 'handelen' (lees: SCHIETEN) op probleemwolven. Hoe snel, geen idee. Waarschijnlijk wordt er straks nog maar 3 weken over vergaderd in plaats van 3 maanden of zo. De mensen van wolvenknuffelblog Wolven van Utrechtse Heuvelrug kunnen vast een paar nieuwe in memoriams klaarzetten. RIP!