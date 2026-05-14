Want dit is dus een compleet andere categorie dan al die propellorvoertuigen op de markt. De Volonaut is namelijk straalaangedreven en ook nog eens afkomstig uit het laatste daadwerkelijke land van Europa, namelijk Polen. En in tegenstelling tot vorige keer zijn er inmiddels wat specificaties bekend: het voertuig weegt slechts 30 kilo, heeft een topsnelheid van 102 km/u, draait op o.a. diesel en kerosine, heeft een vluchttijd van 10 minuten en de piloot mag maximaal 95 kilo wegen. Daarmee valt 83% van de lezers af, maar kijken is ook wat waard. In tegenstelling tot het prijskaartje van $880.000, wat voor 83% dan weer geen probleem is.