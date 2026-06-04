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Beste twitteraar van het moment is.. Hunter Biden??

Stond niet op de bingokaart maar we doen het ermee in het StamCafé

Lastig om voor te stellen nu maar lang was een van de redenen dat Twitter zo leuk was dat politici en andere publieke figuren er enigszins zichzelf waren en niet elke interactie met hen gescript verliep. Dat brengt ons bij Hunter Biden, een van de meest iconische junks uit de wereldgeschiedenis, inmiddels reeds zeven jaar klien. De goede man is sinds een dag of wat aan het twitteren geslagen en doet dat zoals God het ooit bedoeld heeft. Scherp, hier en daar een beetje vals, en doordesemd van zelfspot. Meer voorbeelden na de breek.

schermafbelding van hinter bidens best

Onschadelijk gemaakt

best of hunter biden

Uitstekende campagneslogan

Over in het Witte Huis achtergelaten coke, die volgens geruchten van Hunter zou zijn

Uitmuntend getroll

Fair

Degelijke AI-kritiek

De Hunter Biden van de comments worden? Kan gewoon!

Tags: hunter biden, hunter 2028, crack
@Schots, scheef | 04-06-26 | 21:30 | 34 reacties

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