Beste twitteraar van het moment is.. Hunter Biden??
Stond niet op de bingokaart maar we doen het ermee in het StamCafé
BREAKING: Hunter Biden has a 14% chance to run for President as a Democrat in 2028 pic.twitter.com/yoZjD0xwB2— Kalshi Politics (@KalshiPolitics) June 3, 2026
Lastig om voor te stellen nu maar lang was een van de redenen dat Twitter zo leuk was dat politici en andere publieke figuren er enigszins zichzelf waren en niet elke interactie met hen gescript verliep. Dat brengt ons bij Hunter Biden, een van de meest iconische junks uit de wereldgeschiedenis, inmiddels reeds zeven jaar klien. De goede man is sinds een dag of wat aan het twitteren geslagen en doet dat zoals God het ooit bedoeld heeft. Scherp, hier en daar een beetje vals, en doordesemd van zelfspot. Meer voorbeelden na de breek.
Onschadelijk gemaakt
Uitstekende campagneslogan
How about “Let’s take another crack with a Biden.” Needs work but the possibilities are endless.— Hunter Biden (@HunterBiden) June 3, 2026
Over in het Witte Huis achtergelaten coke, die volgens geruchten van Hunter zou zijn
It most definitely was not. I would never have forgotten my drugs.— Hunter Biden (@HunterBiden) June 1, 2026
Why does everyone keep saying this? I smoked crack. I would never have wasted cocaine by putting it up my nose.— Hunter Biden (@HunterBiden) June 3, 2026
Let me ask you a question Mike- if I’m telling you I smoked crack, why in the world would I lie about snorting it? There’s plenty of pictures of me smoking crack doing all sorts of stupid things, with all sorts of people and rarely with clothes on. But not snorting cocaine.— Hunter Biden (@HunterBiden) June 3, 2026
Uitmuntend getroll
Seriously Pete- do you see that this is a clone. pic.twitter.com/CSshzCXSav— Hunter Biden (@HunterBiden) June 3, 2026
Fair
It’s metastatic bone cancer that spread from the prostate. They caught the bone issue quite early and with radiation and hormone therapy it’s under control, but he will live with cancer for the rest of his life. Listen man- I understand if you don’t like my Dad’s politics and you…— Hunter Biden (@HunterBiden) June 3, 2026
Degelijke AI-kritiek
I know this may sound petty, but I can’t stand it when people put photoshop a meth pipe in my mouth. A crack pipe doesn’t have that little bowl at the end. This is why we can’t trust AI. Please make the appropriate edit. Thank you for your attention to this matter.— Hunter Biden (@HunterBiden) June 4, 2026
De Hunter Biden van de comments worden? Kan gewoon!
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