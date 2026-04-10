Schakelen we nu over naar een land waar men dagelijks de gevolgen ondervindt van POLARISATIE: Amerika. Klaarblijkelijk willen kinderen van politici elkaar daar nu te lijf gaan om de eer van hun vader te verdedigen (echt een uitstekend concept, kunnen het niet mooier maken dan het is). Een land bovendien, waar de zonen van grote leiders regelrechte rocksterren kunnen zijn, of althans, iets wat daar bij in de buurt komt. Zo heb je Hunter Biden, die heel veel drugs gebruikte, maar ook Don Jr, die ook drugs gebruikt (iets minder weliswaar, maar dat mag de pret niet drukken), en ook Eric, die, nu ja, geen idee eigenlijk. Afijn, Hunter wil het graag in een kooi opnemen tegen zowel Don Jr als Eric, mogelijk tegelijk zelfs, dat is onduidelijk. Vriendelijk bedanken staat gelijk aan lafheid en een gebrek aan ridderschap; we kijken uit naar de beelden.

DIENSTMEDEDELING - ARTEMIS TOPIC VOOR DE SPACECOWBOYS KOMT STRAKS ONLINE