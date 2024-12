'My Way' wordt heel vaak geclaimd op uitvaarten, vaak voor iemand die 70 jaar lang keurig binnen de lijntjes heeft gekleurd, maar voor Hunter Biden (dossier) zetten we de stereo van het crematorium graag op vol volume. Een fenomenale opsomming van 's mans daden hiero - van bizarre acties (het vreemdgaan met de weduwe van zijn broer en het uitgeven van een godsvermogen aan hoeren) tot aan crimineel gedoe als het voortdurende crackgebruik en het liegen daarover bij de aankoop van een revolver. Voor dat laatste 'wapenfeit' werd-ie veroordeeld en hoewel pa Joe Biden aankondigde geen presidentieel pardon te verlenen, is dat nu toch gebeurd. Hunter Biden krijgt GRATIE van Joe, enkele weken voor de inauguratie van Donald Trump. Een ruime, want 'volledig en onvoorwaardelijk', dus ook voor belasting- en corruptiezaken, en over een lange periode: "A Full and Unconditional Pardon. For those offenses against the United States which he has committed or may have committed or taken part in during the period from January 1, 2014 through December 1, 2024." Joe schrijft: "Here’s the truth: I believe in the justice system, but as I have wrestled with this, I also believe raw politics has infected this process and it led to a miscarriage of justice – and once I made this decision this weekend, there was no sense in delaying it further." Het gebeuren voelt extreem smerig en prachtig tegelijk. Want ach ja, die seniele broekpoeper: tijdelijk president, maar voor altijd vader.

UPDATE - Geert Wilders reageert. "Wat zijn de links-liberalen stil? Trump was volgens hen de boeman die lak had aan de rechtsstaat maar nu Biden zijn eigen zoon matst en lak heeft aan de rechtspraak zwijgen de hypocrieten."