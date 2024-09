Hunter Biden is dan misschien wel tragisch, maar ook spectaculair, dus als toeschouwer laveer je enigszins tussen absolute walging en schaamtevolle bewondering. Wat een leven heeft de goede man geleid, ondanks/doordat zijn vader zo'n hoge pief is. Zie hier voor een imposante opsomming van 's mans avonturen, die, en we kijken met een schuin oog naar de NPO, zo snel mogelijk verfilmd moeten worden.

Hoe dan ook, tot ieders verbazing bekende Hunter plots schuld in een belastingzaak, over blauwe enveloppes ter waarde van circa 1,4 miljoen dollar die hij tussen 2016 en 2019 vergat te betalen. Gisteren stond eigenlijk alleen de juryselectie gepland, maar Hunter being Hunter liep het allemaal totaal anders. Steevast had hij ontkend, maar plots bekende hij schuld. Tot verbazing van iedereen, de openbaar aanklager incluis: "We were as shocked as everyone else in the courtroom this morning," aldus Leo Wise (geweldige naam voor een personage, moest beslist in de serie, cc @NPO).

Hunter zou dit hebben gedaan om zijn familie te beschermen, wat - voor de trouw volgers onder ons - vooral vragen oproept over wat er nou toch weer allemaal boven tafel zou komen over de beste man. Iemand enig idee? Wrong answers only.