Rare jongens die Nederlanders. Er was en is op Thierry Baudet van alles aan te merken, maar op de een of andere manier besloten hordes verontwaardigen hem aan te vallen op de gedachtes en handelingen van een romanpersonage van zijn hand. Welke idioot verzint er nu een vrouwonvriendelijk romanpersonage? Baudet beriep zich logischerwijs op het feit dat hij een roman had geschreven, dat het dus verzonnen was, dat het niet over hem ging maar over een personage. Zijn achterban: driftig knikkend.

Een paar jaar later duikelde diezelfde Baudet een fragment van schrijver en dichter Pim Lammers op, verschenen op een literaire website, die logischerwijs wordt gelezen door (een handjevol) volwassenen en niet door kinderen van drie. In dat verhaal deed een volwassen man dingen met een kind die nooit maar dan ook nooit zouden mogen gebeuren. Maar ja - het was fictie, en dus verzonnen, en ging niet over Lammers maar over personages. Niets aan de hand, tot hij werd gekozen als auteur van het kinderboekenweekgedicht. Nou, toen had je de poppen aan het dansen hoor. Er bemoeide zich zelfs een model mee, dat verklaarde dat Lammers pedofilie zou verheerlijken (zoals Oorlogswinter van Jan Terlouw een hartstochtelijke verheerlijking van het nazisme was, red.). Baudet, inmiddels 180 graden gedraaid en ongetwijfeld groot voorstander van een een algeheel verbod op + door de staat georganiseerde verbranding van Nabovoks Lolita, schaarde zich achter deze opmerkelijke hetze. Zijn achterban: driftig knikkend.

Kunst moet kunnen, maar het moet niet over iets onaangenaams gaan. Deplatformen die hap, en vlug een beetje. We willen: superhelden zien, geen slechteriken, en al helemaal geen poging deze slechteriken te doorgronden. Het is maar goed dat deze mensen nooit op het oeuvre van vooraanstaand Hitler-fan Abel Herzberg zijn gestuit.

Het hoefijzermodel in optima forma; u herkent dit gedrag vermoedelijk van de verre linkerzijde des lands.

Sprongetje naar afgelopen week.