Hij scheet wel of niet z'n opaluier vol, flikkerde van trappen, viel van fietsen, was een zwarte vrouw, verhaspelde namen, mompelde, maakte doden weer levend, snapte er niks van, had voortdurend totale control-alt-deletes. IEDEREEN wist het en IEDEREEN zag het, maar wat waren er veel, ook hier in Nederland, die het verblind door cognitieve dissonantie niet wilden zien of niet wilden geloven. Zo werd die arme man onder druk van de kwaadaardige manipulatrix Jill tóch weer in een positie gefrommeld waarin hij wéér voor het hoogste ambt ter wereld moest gaan, en NU schrijven Jake Tapper (CNN) en Alex Thompson (van Axios) ineens dat 'de fysieke en mentale achteruitgang van Biden jarenlang werd genegeerd of gebagatelliseerd'. Biden was volgens het Witte Huis topfit, terwijl: "De president vergat ondertussen regelmatig de namen van vertrouwelingen – onder wie zijn strategisch adviseur Mike Donilon, communicatiechef Kate Bedingfield, en zelfs ministers. Tijdens een overleg haalde hij de staten Texas en Alabama door elkaar." Hij herkende zelfs z'n goede vriend George Clooney niet meer. Ja nou goh. Kijk we kunnen hier allemaal aanstellerige stukjes schrijven dat de 'democratie wankelt' enzo, maar als die blinde en compleet debiele jokers in Amerika een halfdood lijk warm proberen te houden door hem achter de knoppen te plaatsen en "wij" er hier ook met boter en suiker in gaan, vráág je er ook om dat zo'n Trump wordt verkozen.