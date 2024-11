Twee maanden voor de machtswissel schiet Joe Biden nog even een geopolitieke intercontinentale raket uit z'n broekje: hij heeft Oekraïne toestemming gegeven om Amerikaanse langeafstandsraketten te gebruiken tegen doelwitten diep in Rusland. De officiële lezing is dat ATACMS gebruikt mag worden 'to help defend its forces in the Kursk region of Russia'. Rusland is niet blij, Vladimir Poetin noemde het gebruik van langeafstandsraketten eerder al een serieuze escalatie, een 'directe participatie van NAVO-landen' in het conflict en dreigde al met het gebruik van kernwapens. Moet gezegd worden: Rusland reageerde ook niet op andere rode lijnen die zijn overschreden (tanks, F16's).

Welnu, met de nieuwe president Donald Trump die al heeft aangekondigd de oorlog zo snel mogelijk te willen beëindigen, mogelijk zelfs tegen grondverlies voor de Oekraïners, heeft iedereen weer een zegje over Bidens powerplay op z'n politieke sterfbed. Er is sprake van een collectieve premature ejaculatie bij de oorlogshitsers van D66, die een mogelijke escalatie helemaal geweldig vinden, terwijl mensen die daadwerkelijk in oorlogsgebieden zijn geweest wat sceptischer zijn. Harald Doornbos: "What could possibly go wrong...? (...) Fasten your seat belts..." Pieter Waterdrinker: "Heel weldenkend Nederland juicht. Terwijl er net zicht was op onderhandelingen, waarop het (hoe gruwelijk onrechtvaardig ook) SOWIESO uitdraait. Maar ja, een paar honderd duizend extra doden? Wat maakt het uit! Zolang het maar je eigen kind niet is. We leven in de hel van ego's."

Enfin, we spreken elkaar hopelijk weer op 20 januari!