Eens een verslaafde, altijd een verslaafde, dat weet iedere verslaafde, behalve deze verslaafde, die toevallig de zoon is van de president van Amerika, en onder de indruk verkeert dat dit hem vrijwaart van allerlei gutteguttegut-regeltjes, zoals dat je niet mag liegen wanneer je een wapenaanvraag doet. Deed-ie toch: geen drugsgebruik, vinkte hij aan, want hij in remissie (viel mee). Dat komt hem nu duur te staan, want op zijn beurt acht de jury Biden junior hartstikke schuldig.

Zijn vader is weliswaar seniel, maar ook weer niet helemaal debiel, dus heeft al laten weten dat gratie er niet in zit.

CNN: "The conviction marks the first time a president’s immediate family member has been found guilty of a crime during their father’s term in office, though his crimes predate Joe Biden’s tenure as president.

Hunter Biden could face up to 25 years in prison and a fine of up to $750,000 at sentencing, though he likely will receive far less than the maximum as a first-time offender."

Da's balen.

KIJKEN: livestream CNN.