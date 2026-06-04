Sodeju en gadverdamme. In Sassenheim, Sint Willebrord en de gemeenten Hulst en Horst aan de Maas vonden vorige week huiszoekingen plaats die leidden tot arrestaties in wat een verkrachtingsschandaal van grote proporties aan het worden is. Geliefden en bekenden drogeerden vrouwen, verkrachtten ze, filmden dit en deelden de beelden vervolgens met andere gewetenloze en geschifte goorlappen in speciaal daartoe uit de grond gestampte sociale media-groepen. De politie kan op het moment van schrijven niet uitsluiten dat er, net als bij de Franse Gisèle Pelicot, mannen zijn geweest die zonder dat hun vrouw dit wist andere mannen uitnodigden om haar buiten bewustzijn te verkrachten en er vervolgens gezellige amateurbeelden van te maken. Vrouwen die dit dus nu of straks voor het eerst te horen krijgen. "Het nieuws dat je partner of een bekende je mogelijk heeft gedrogeerd en misschien zelfs heeft verkracht of dit heeft willen doen, kan je leven volledig op z’n kop zetten," aldus iemand van Team Seksuele Misdrijven Rotterdam, en iedereen die geen hersenloze gek is kan zich daar iets bij voorstellen. Zaak kwam aan het rollen na tips van Duitse en Engelse inlichtingendiensten; de verdachten zijn tussen de 20 en 52 jaar. De politie sluit niet uit dat er nog (veel?) meer arrestaties volgen.

Update Er zijn op het moment van schrijven in ieder geval nog vier verdachten, afkomstig uit Amstelveen, Hilversum, Rotterdam en Veldhoven.