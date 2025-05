Ja dit is dus een ander verhaal dan de vele bemande quadcopter-ontwerpen. De Volonaut, door Poolse ontwikkelaar Tomasz Patan, draait namelijk op straalaandrijving. De details zijn schaars, maar op de website valt te lezen dat het model "is powered by jet propulsion and is designed to carry one person with speeds up to 200km/h". Door het gebrek aan details en de brede videoshots heerst er enige scepsis over de authenticiteit van de beelden. Maar Patan verzekert: "The video is as real as it gets, no trickery there, not a bit of AI. I had a great camera and FPV drone operators." Onze AI-alarmbellen gaan in ieder geval ook niet af. Dat geweldige Kawasaki-robotpaard na de breek is vooralsnog natuurlijk wel vooral animatie.