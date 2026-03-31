Wolf neemt hap van gezicht vrouw in Hamburg, probeert via water te ontkomen

Stakkers en wolven

Slecht nieuws voor de Duitse wolvengemeenschap, en die arme stakkers staan er al niet best op, dankzij een recente wet mag er weer op ze gejaagd worden. Volkomen achterlijk natuurlijk want het enige wat die wolven doen is 4300 boerderijdieren per jaar verwonden of vermoorden en mogelijk mensenkinderen doodbijten. Of, zoals gisteravond rond etenstijd in Hamburg, heel laf in de buurt van een Ikea gaan rondhangen en vrouwen nafluiten in hun gezicht bijten. Het arme schaap naar het ziekenhuis voor hechtingen, de arme wolf na een spectaculaire vluchtpoging - eenmaal omsingeld door politie sprong het beest in het water om te ontkomen - in hechtenis; alleen maar verliezers. Duitsland herbergt naar schatting nog zo'n 1599 andere wolven; vriendelijk verzoek hen er niet op af te rekenen.

Vrouw wist duidelijk dit niet

Tags: wolf, dion graus, duitsland gidsland
@Schots, scheef | 31-03-26 | 10:25 | 115 reacties

