MEDIANIEUWS. Bij Omroep ON zijn sinds het vertrek van Arnold Karskens alle zeilen bijgezet. Van die dictator mochten ze geen kritiek hebben op het huidige kabinet en dat lossen ze nu op door een KAMERLID VAN DE PVV aan te nemen als presentator. Tenminste, dat zegt Tina Nijkamp en als Tina Nijkamp dat zegt geloven we dat graag. DION GRAUS gaat mogelijk een programma krijgen op NPO3. Over de inhoud van het programma is nog weinig bekend, behalve dat het gaat over je vrouw uit elkaar laten trekken door je beveiligers dieren en hun leed. En eerlijk is eerlijk, dierenleed gaat die man aan het hart. Wij kijken reikhalzend uit naar scènes waarin Graus met krokodillen worstelt, de paringsdans leert aan struisvogels, merries kunstmatig (optioneel, red.) insemineert, verwaarloosde geiten uit een brandende stal redt en louche hondenfokkers in elkaar mept. Wij wensen de mensen van ON veel plezier met ome Dion, want als die zich ergens naar binnen vreet kom je er maar lastig vanaf. Vraag maar aan Geert.