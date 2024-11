Vandaag waren er een heleboel kinderen aan het woord in de Tweede Kamer en daarvoor mochten scholieren ook nog vragen stellen aan het kabinet (okee we gaan al). Er was wéér gedoe vanwege de nog steeds niet uitgeknepen puist, NSC wilde geen debat maar wel een conceptstuk van de Landsadvocaat over een toch niet ingezette noodwet, en toen was Caroline boos en Dilan ook en toen dachten wij: weet u wat, als mensen willen weten hoe het in de coalitie gaat, kunnen ze ook wel Toms video van vorige week kijken (hieronder). Vandaag gaan we gewoon even lachen om Leuk Dierennieuws uit Den Haag, namelijk dat Dion Graus een eigen tv-programma krijgt. Zegt u het maar: wordt het Dion D-Day, Dions Dierenmanieren of gewoon Help, Mijn Man Is Dion Graus?