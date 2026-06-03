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Goh. Totaal hysterische angst voor manosphere is totaal hysterische angst

Om je deaud te lachen

andrew tate lacht zich rot

Ja wij dachten dus dat de manosphere inmiddels de baas was in dit land, dat hele buurten onder controle staan van de manosphere en dat de manosphere dicteert welke podcasts we luisteren, of we vrouwen een tikkie mogen sturen, hoe onze biefstuk te bakken (Tate zei nog zo GRASGEVOERD), waarmee ons kontje af te vegen en wat van Adolescence te vinden. Dat werd ons immers continu verteld en aangepraat en ingepeperd en voorgeschoteld. Maar: IS HYSTERIE. Ophef beter bekend als fophef. Dat zeggen wij niet, dat zegt Radbouds Roderik Rekker, auteur van het Nationaal Kiezersonderzoek, met een paar stevige quotes rechtstreeks uit de manosphere bij NU.nl: "Er zit totaal geen verband tussen jong zijn en radicaal-rechts zijn. Jongeren onder de 25 jaar stemmen net zo vaak op radicaal-rechtse partijen als de groep tussen de 25 en 65 jaar." En: "Ik heb me altijd heel erg verbaasd over de ophef hierover. Het is eigenlijk een heel saai verhaal. Jonge mannen van nu zijn progressiever vergeleken met jonge mannen van twintig jaar geleden." JUIST PROGRESSIEVER. En dan daalt toch ineens het besef in dat het al die tijd niet Andrew Tate, maar manozweer Nienke 's Gravemade was waar we écht en met goede reden bang voor hadden moeten zijn.

Tags: manosphere, is hysterie, andrew tate
@Dorbeck | 03-06-26 | 13:37 | 80 reacties

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