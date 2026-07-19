MANOSPHERE DOWN. Andrew Tate en zijn broer opgepakt in Verenigde Staten
Sfeerbedervend!
Geweldig nieuws voor Pieter Klok en alle andere Volkskrantredacteuren die zich de afgelopen maanden achter de archiefkast van Robert van de Griend hadden verstopt uit angst voor Andrew Tate, de bekende islamitische influencer. Tate en zijn broer werden eerst in hun nieuwe thuisland Roemenië vervolgd voor onder meer verkrachting en mensenhandel, maar daarna konden ze na 'diplomatieke druk' opeens naar de VS vliegen. Vervolgens besloot ook het Verenigd Koninkrijk de broers te vervolgen en nu zijn ze in Miami opgepakt door de Amerikaanse politie als gevolg van een uitleveringsverzoek. Nou ja. Opgeruimd staat netjes (hierrr stijlloze uitleg van het fenomeen Tate uit 2022). Alleen, wie moeten we dan de schuld gaan geven van al die conservatieve opvattingen onder jongeren?
Maar laten we het eens over de radicalisering van jonge vrouwen hebben
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