Jongens wat gebeurt hier. Nienke 's Gravemade — bekend van het opeisen van de nacht — tegen Sven K. nadat hij lachte om de onderstaande grap: "Als je geen onderdeel bent van de oplossing, ben je deel van het probleem. Als je iemand die een seksistische grap maakt niet terecht wijst, ben je deel van het probleem. Als je in plaats daarvan tot twee keer toe in lachen uitbarst, ben je het probleem." Sven is inderdaad onderdeel van een levensgroot probleem, namelijk boomers die véél te hard, vaak en lang lachen om elkaars objectief extreem ondermaatse grappen. Want wees nou wel, dit was niet best.

Maar toch ook even benieuwd naar Nien. Zou ze nou weten dat ze hier de barricades op gaat voor een 2 Termz Trump-Republikein, FOX News-commentator, Trumps ooit gedoodverfde 'deputy national security advisor', Trumps voormalige 'assistant secretary for public affairs', Trumps voormalige woordvoerder voor de Treasury Department en de huidige, door Trump persoonlijk benoemde Witte Huis-protocolchef? Zo ja: onze ruimschootste complimenten voor deze principiële stellingname.