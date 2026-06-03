Veel gedoe deze week in Bleiswijk, of eigenlijk moeten we zeggen BLEISWIJKISTAN dan wel Ble'ish al-Wyk, omdat de straatnamencommissie is teruggekrabbeld toen bleek dat veel mensen het belachelijk vonden om drie nieuwe straten Arabische namen te geven. Omdat er wadi's in de straten worden aangelegd (Water Afvoer Drainage en Infiltratie, houdt meer vocht vast dan de enkels van uw schoonmoeder maar giet het daarna ook weer in de grond, heeft behalve de naam niet veel met het Midden-Oosten van doen) vonden ze het leuk om de boel te vernoemen naar wadi's (rivierdalen) in Verweggistan, te weten Wadi Musa, Wadi Rum en Wadi Damm. Begrijpelijke ophef want wtf het is hier potverredomme NEDERLAND, hoewel we in de krant lezen dat de Bleiswijkers vooral VERDEELD zijn. (De AD-verslaggever kwam 1 vrouw op een fiets tegen die vond het allemaal wel meeviel.) Om Bleiswijk en daarmee Nederland weer te verenigen doen wij graag een beroep op u, verbinder die u bent, om de straatnamencommissie te adviseren over puur HOLLANDSCHE alternatieven. Dus: