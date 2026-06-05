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BIJ BLEISWIJK BEGON DE VICTORIE. Streep door Arabische straatnamen in nieuwbouwwijk

Tours, Wenen, Bleiswijk.

Verzetshoofdstad heeft gesproken

Islamisering? Wie is dat? Is het een band? Kun je dat eten? Geen idee want de koortsdroom is TEN EINDE. Badend in het zweet ontwaakt de Natie terwijl de fantoom-azaan nog even nagalmt in het hoofd. Maar we trekken de gordijnen open en wat blijkt? DE ZON GAAT WEER SCHIJNEN. De inmiddels befaamde '44 van Bleiswijk' hebben namelijk een onvoorwaardelijke overwinning geboekt tegen de Mohammedaanse hordes, en de beste dagen liggen voor ons. De dhimmi-namen zouden worden: Wadi Musa, Wadi Damm, Wadi Rum, Wadi Shab, Wadi Draa en Wadi Mansour. Maar dat gaat dus even mooi niet door en de soevereine namen worden: Kolenschuitpad, Westlanderstraat, Praamplantsoen, Trekschuit, Veilingschuit en Tuindersvlet. NEDERLANDJE WAT BEN JE MOOI.

Bleiswijkie laat je horeeeee!!!!!!

Mooi

Tags: Bleiswijk, straatnamen, Arabisch
@Spartacus | 05-06-26 | 09:00 | 342 reacties

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