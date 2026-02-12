achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

WOLF ook levensgevaarlijk voor de WOLF

Wolf-on-wolf crime!

Na het vee, de fietsers, de hardloopsters, de wandelaars, de kinderdagverblijven, de basisscholen en menig bumper, slaat de wolf nu ook toe bij DE WOLF. Een in december bij het Drentse Dwingelderveld dood aangetroffen vrouwtjeswolf blijkt gedood te zijn door EEN ANDERE WOLF. Een jaar geleden bleken een moederwolf en haar jong op de Veluwe ook slachtoffer te zijn geworden van wolf-on-wolf crime. Dat zijn al drie door wolven vermoorde wolven, en in twee gevallen ook nog WOLVENFEMICIDE. Dan rijst de vraag: Zijn onze bossen wel aangelegd met voldoende oog voor de veiligheid van vrouwtjeswolven? En: WIE was de moordenaar en mogen we die beschieten met een paintballgeweer? Hoe gaan de wolvenfanblogs dit nieuws verwerken? Heeft het roofdier nu definitief zijn onschuld verloren? Waar is Dion Graus? RED DE WOLF VAN DE WOLF.

Tags: wolf , dierennieuws, wolvenaanval
@Zorro | 12-02-26 | 14:17 | 102 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.