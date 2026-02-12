Na het vee, de fietsers, de hardloopsters, de wandelaars, de kinderdagverblijven, de basisscholen en menig bumper, slaat de wolf nu ook toe bij DE WOLF. Een in december bij het Drentse Dwingelderveld dood aangetroffen vrouwtjeswolf blijkt gedood te zijn door EEN ANDERE WOLF. Een jaar geleden bleken een moederwolf en haar jong op de Veluwe ook slachtoffer te zijn geworden van wolf-on-wolf crime. Dat zijn al drie door wolven vermoorde wolven, en in twee gevallen ook nog WOLVENFEMICIDE. Dan rijst de vraag: Zijn onze bossen wel aangelegd met voldoende oog voor de veiligheid van vrouwtjeswolven? En: WIE was de moordenaar en mogen we die beschieten met een paintballgeweer? Hoe gaan de wolvenfanblogs dit nieuws verwerken? Heeft het roofdier nu definitief zijn onschuld verloren? Waar is Dion Graus? RED DE WOLF VAN DE WOLF.