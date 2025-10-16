achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Spooktocht afgelast: gevaarlijke dieren in het bos

WOLVEN? Neen

Al eerder gezegd en we zeggen het weer. De wolf is niet de grootste hufter van het bos. Dat is het wilde zwijn. De geur van Maggi is de geur van de dood. Wilde zwijnen zijn fantastisch, maar wel als paté, of desnoods in de stoof. Anders blijf je lekker bij die boshooligans uit de buurt, en als je 's ochtends vroeg over de N795 moet haal je de voet van het pedaal, want daar lopen ze weer te scharrelen. De afkeer is geheel wederzijds: de Halloweenspooktocht in Schinnen gaat dit jaar niet door omdat de wilde zwijnen leip zijn. Hadden we in dit land maar een roofdier dat korte metten zou kunnen maken met die schijtbeesten.

Tags: dierennieuws, wild zwijn, wilde zwijnen
@Mosterd | 16-10-25 | 19:33 | 89 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.