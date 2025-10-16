Al eerder gezegd en we zeggen het weer. De wolf is niet de grootste hufter van het bos. Dat is het wilde zwijn. De geur van Maggi is de geur van de dood. Wilde zwijnen zijn fantastisch, maar wel als paté, of desnoods in de stoof. Anders blijf je lekker bij die boshooligans uit de buurt, en als je 's ochtends vroeg over de N795 moet haal je de voet van het pedaal, want daar lopen ze weer te scharrelen. De afkeer is geheel wederzijds: de Halloweenspooktocht in Schinnen gaat dit jaar niet door omdat de wilde zwijnen leip zijn. Hadden we in dit land maar een roofdier dat korte metten zou kunnen maken met die schijtbeesten.