Goh nou het halve internet heeft weer een obsessie ontwikkeld voor een dier, deze keer aapje Punch. Een Japanse makaak uit een dierentuin in Tokyo, die na verstoten te zijn door zijn moeder werd grootgebracht met de fles en inmiddels permanent met een oerangoetangknuffel door zijn verblijf huppelt. Het beestje loopt dus weer tussen de andere apen maar is nog niet volledig geaccepteerd door de groep, wat ertoe leidt dat Punch wordt getreiterd, gebeten of zoals in het filmpje hierboven, door volwassen apen wordt rondgeslingerd. Iedereen janken, maar om even de stijlloze Jane Goodall uit te hangen: dit is dus hoe dat gaat. Apen zijn namelijk, in tegenstelling tot wat het internet graag gelooft, ongelooflijk onsympathieke rotbeesten. Nare schepseltjes die met poep gooien. Dan hebben we het nog niet eens over de fukkers in toeristische oorden die zichzelf hebben aangeleerd om tasjes, armbanden en zonnebrillen van mensen te jatten. Of Meneer Nilsson, achter de schermen een gehaat figuur dat zich steevast opstelde als een gewelddadige hork die als hij de kans kreeg (letterlijk) piste op Pippi Langkous en alles waar ze voor stond. Nee, ga in de dichtstbijzijnde dierentuin maar eens een kwartier naar zo'n rots met primaten (maakt niet uit welke kleur, red.) kijken. Daar zit een stel opgefokte delinquenten waar de PI Vught bij verbleekt. Elkaars vlooien opvreten, hoewel hoogst onsmakelijk, valt dan nog onder de lieve dingen die ze doen. De rest van de tijd is het een aaneenschakeling van schreeuwen, knokken en vrijwel constant seksueel geweld. Niet alleen bij de voortplanting; als een vrouwtjesbaviaan één verkeerde beweging maakt wordt ze meestal onmiddellijk bruut gegrepen door de alfa. Als een mannetjesaap de macht wil pakken gebeurt dat niet zelden middels het vermoorden van alle jongen die verwekt zijn door het andere mannetje. Het is hels. En daar staan we dan gezellig naar te kijken. Apen zijn kloodtzakken en op een dag zal Punch dat ook gewoon zijn.