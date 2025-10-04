achtergrond

Executie-Gidsland Iran hangt weer zeven mensen op

Fijn land doet fijn land-dingen

Na uitvoerige preliminaire verweren, een regiezitting, getuigenverhoren, pleidooien van de advocaten, requisitoiren van de officieren van justitie, een laatste woord, een hoger beroep en cassatie bij de hoge raad én niet te vergeten een laatste, afgewogen oordeel van de Raad van State kortom een eerlijk proces een showproces heeft Iran zes mensen geëxecuteerd door middel van ophanging, omdat zij volgens het regime aanslagen hebben gepleegd in opdracht van Israël. Daarnaast werd nog een andere arme knakker opgehangen, die al sinds 2009 vastzat op verdenking van een moord. Bewijs hebben wij niet gezien en mensen die zich met mensenrechten in Iran bezighouden ook niet, die zeggen tevens dat de bekentenissen van de gevangenen eruit zijn gemarteld. Mensen executeren is sowieso een specialiteit van dat fijne land, zoals dijken bouwen dat hier is zeg maar. Eeuwig zonde dat het het islamitische regime niet is gevallen tijdens de Twaalfdaagse Oorlog. Morgen maar eens opletten wie er trots zijn Iraanse regime-vlag laat wapperen bij het Rode Lijn-gebeuren.

Tags: Iran, executies, mensenrechten
@Dorbeck | 04-10-25 | 16:30 | 135 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

