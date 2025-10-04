Executie-Gidsland Iran hangt weer zeven mensen op
Fijn land doet fijn land-dingen
Today, six Ahwazi Arab prisoners were executed by the Islamic Republic. Ali Mojaddam, Moein Khanfari, Mohammadreza Moghaddam, Adnan Ghabishavi (Mousavi), Habib Deris, and Salem Mousavi were sentenced to death by the Revolutionary Courts without a fair trial and solely on the… pic.twitter.com/7Viw79Vvmh— Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr) October 4, 2025
Na
uitvoerige preliminaire verweren, een regiezitting, getuigenverhoren, pleidooien van de advocaten, requisitoiren van de officieren van justitie, een laatste woord, een hoger beroep en cassatie bij de hoge raad én niet te vergeten een laatste, afgewogen oordeel van de Raad van State kortom een eerlijk proces een showproces heeft Iran zes mensen geëxecuteerd door middel van ophanging, omdat zij volgens het regime aanslagen hebben gepleegd in opdracht van Israël. Daarnaast werd nog een andere arme knakker opgehangen, die al sinds 2009 vastzat op verdenking van een moord. Bewijs hebben wij niet gezien en mensen die zich met mensenrechten in Iran bezighouden ook niet, die zeggen tevens dat de bekentenissen van de gevangenen eruit zijn gemarteld. Mensen executeren is sowieso een specialiteit van dat fijne land, zoals dijken bouwen dat hier is zeg maar. Eeuwig zonde dat het het islamitische regime niet is gevallen tijdens de Twaalfdaagse Oorlog. Morgen maar eens opletten wie er trots zijn Iraanse regime-vlag laat wapperen bij het Rode Lijn-gebeuren.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Journalistiek hoogtepunt van het jaar: Tucker Carlson interviewt Iraanse president Pezeshkian
Als Tucker er goed voor gaat zitten is hij niet te houden
LIVEBLOG 3. Trump flirt toch met "regime change", Iran verwijderde voor aanval mogelijk "400 kg, 60% puur uranium" uit basis, locatie onbekend
Goedemorgen wereldvrede nog altijd niet uitgebroken
LIVEBLOG 15. "Trump twijfelt nog over militaire inzet", 50 IDF-straaljagers vernietigen centrifuge- en wapenfabrieken Teheran
De tussenstand: Israël heeft blijvend en vernietigend vrij spel boven Iran, en de Iraanse ballistische raketten worden er steeds minder, en daarvan worden er bovendien steeds meer onderschept
LIVEBLOG 13. Schade nucleaire faciliteit Fordow 90m onder grond "beperkt". Trump wil "volledige nucleaire ontmanteling", niet enkel wapenstilstand, houdt militaire optie open
Nog altijd de tussenstand: Israël heeft vernietigend vrij spel in Iraans luchtruim, Iran tovert zo'n twee keer per dag een - steeds kleiner wordend - ballistisch arsenaal uit de tulband
LIVEBLOG 12. Nieuwe Iraanse aanval gaande. "Grootste aanval ooit" gisternacht bedroeg slechts 10 raketten, geen gewonden. Israël nog altijd vrij spel boven Iran, raakt weer talloze doelen
Tussenstand: Israël opereert vrijelijk boven Iran, maar Iran tovert elke dag een nieuw ballistisch salvo uit de tulband, al lijken de aanvallen steeds minder grootschalig te worden
LIVEBLOG X. Vijf doden in Israël door Iraanse raketaanval rond 03:00, Israël nog altijd vrij spel boven Iran, raakt tientallen doelen en inlichtingen-commandanten
Na de vijf doden afgelopen nacht na 03:00 in totaal nu 17 Israëlische burgerdoden sinds de Iraanse vergelding vier dagen geleden begon