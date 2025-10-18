Op twitter gaat deze verkiezing een extreem flauwe kutgrap rond. Namelijk dat je als je op GroenLinks-PvdA wilt stemmen je twee bolletjes rood moet kleuren. Hihi haha hoho nou nou veeg ons op wat een humor. Er trapt uiteraard helemaal niemand in deze grap, die bij de vorige verkiezing ook al is gemaakt, en toen waren er niet opeens duizenden stembiljetten ongeldig. Maarrr dan moet je net die Jelle Postma hebben, die na Elsfest opeens als 'expert' aan de talkshowtafels mocht uitleggen hoe extreemrechts onze democratie gaat ondermijnen. Die plaatst dit dus serieus op LinkedIn als GEVAARLIJKE DESINFORMATIE. Joris Luyendijk doet er nog een schepje bovenop en schrijft: "Hoe de vijand Nederland aanvalt: in de rug. De democratie ondermijnen. Ben benieuwd of de inlichtingendiensten erachter komen wie dit doen." Hahaha wat man.

Ten eerste: het is een grapje. Ten tweede: we weten al dat niemand zo dom is om in deze grap te trappen. Ten derde: al mensen echt zo dom zouden zijn, hoe weten ze dan wie er op de lijst van GroenLinks-PvdA nou precies van GroenLinks is en wie van de PvdA? Ten vierde: de grap wordt vooral gedeeld in rechtse bubbels, waar mensen helemaal niet van plan zijn op GroenLinks-PvdA te stemmen. En ten vijfde: het is een grapje.

Kennelijk is de echte ondermijning op ofzo, en schakelen dit soort figuren nu open en bloot over op batshit crazy complotdenken om donaties binnen te harken. Wie is hier nou de democratie aan het ondermijnen?