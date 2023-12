Hee. Als dat onze grote nationale verbinder Nasrdin Dchar niet is, met een boodschap van verbinding. Nasrdin is namelijk iets op het spoor, zo laat hij weten bij zijn oproep om aanstaande zondag antisemitische leuzen te roepen te demonstreren in Leiden en Den Haag. Er zijn namelijk "bewijzen" dat "7 oktober" niet gegaan is zoals (let op: dit woord) "ze" de wereld "hebben laten geloven". Nasrdin Dchar zegt er niet bij wat er dan wel is gebeurd op 7 oktober. Nasrdin Dchar zegt er niet bij wat "ze" de wereld ten onrechte hebben laten geloven. Nasrdin Dchar zegt er niet bij hoe "ze" dat de wereld ten onrechte hebben laten geloven. Nasrdin Dchar zegt er niet bij wat zijn bewijzen zijn. En Nasrdin Dchar zegt er ook niet bij wie "ze" precies zijn. Maar dat kunnen we allemaal, helaas, maar al te goed raden.