Bericht van het paleis & de dag die je wist dat zou komen: Sigrid Kaag is weg. Ze gaat Gaza herbouwen want ze vindt de Nederlandse politiek te gevaarlijk en te guur. Afscheidsbrief (hoezo tot ziens?) hier. Rob Jetten neemt formeel waar maar eigenlijk is staatssecretaris Marnix van Rij voorlopig de grote man waardoor de begroting weer bewaakt wordt door een CDA'er. Enfin, D66 met de D van doeidoei en de mazzel.