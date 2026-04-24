Niet alle idioten hebben een fatbike, wel zijn alle fatbikerijders een idioot. Zonder uitzondering. Tokkies, asocialen, groepen jongeren die voorbijgangers uitkafferen, Marokkaanse vrouwenbespugers, lui die mensen van hun fiets trappen, dildo's die complete wijken terroriseren, stekers, schieters, overvallers, mishandelaars, meidenmeppers, hangsukkels, kinderen die geen opvoeding hebben gehad, tieners die geen opvoeding hebben gehad, volwassenen die geen opvoeding hebben gehad, eigooiers, geweldplegers, mensen die de Rolling Stones beter vinden dan de Beatles, personen die te achterlijk zijn om met dunne bandjes te fietsen en HO, het ligt ALTIJD AAN DE BAAS en nooit aan de fatbike, precies zoals met honden. Zo langzamerhand is het kabinet-Keenan ook een keer klaar met de Mauritsjes en Massihs die denken dat ze alles maar kunnen flikken op hun konjobrommer. Vincent Karrenmaar (VVD) kondigt 'strenge maatregelen' aan. Fatbikevrije zones, minimumleeftijd + helmplicht en dan het addertje: "Hij maakt bekend wat er de komende jaren moet gebeuren, maar het is nog niet bekend wanneer het tot concrete maatregelen komt." Oftewel: eerst mag GroenLinks nog een paar jaar zeiken dat de regels 'stigmatiserend' zijn en daarna valt er niks te handhaven omdat de politie er geen tijd voor maakt.