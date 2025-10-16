VIDEO - Vuurwerk afstekende fatbikejochies meppen vrouw die hond uitlaat in Raamsdonksveer
En dan lekker lachend wegrennen
Gefeliciteerd allemaal want we hebben er weer een nieuwe no-go-zone bij, en wel in RAAMSDONKSVEER. Het schijnt er al een behoorlijke tijd grimmig te zijn door een groep jongeren op fatbikes die 's avonds de buurt wakker houdt met het afsteken van vuurwerk. Als je die jongeren vervolgens probeert aan te spreken kan je klappen verwachten, zoals de mevrouw met de hond in bovenstaande video overkomt. Dat gebeurde maandagavond, de vrouw heeft inmiddels aangifte van mishandeling gedaan. Op andere beelden is te zien dat een omwonende de jongens probeert weg te sturen met een honkbalknuppel in de hand. Allemaal erg schrijnend en de politie lijkt er geen grip op te hebben. Gaat lekker!
