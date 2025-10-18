achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

NOODVERORDENING in Raamsdonksveer na oproepen eigenrichting tegen fatbiketerreur

Raamsdonksveer!

Stoplicht staat op rood, fatbikejochies slaan vrouw in elkaar, in Raamsdonksveer is altijd wat te doen. En nu is er dus een noodverordening van kracht, nadat de dader van de mishandeling (die door de politie is aangehouden) zelf een dag later is "mishandeld door een aantal jongeren" en er oproepen rondgaan om in de buurt van de woning van deze jongen te verzamelen met wapens en vuurwerk, en er volgens de gemeente "daadwerkelijk personen hebben aangegeven gehoor te geven aan deze oproep om te verzamelen en willen deelnemen aan deze verzameling c.q. samenscholing en dat ze bereid zijn om te gaan vechten." Ontzettend jammer als u net van plan was in een groepje van meer dan drie mensen te gaan rondhangen bij de plaatselijke Jumbo, maar dat is nu verboden. Tot maandag 10:00 uur, dan is Raamsdonksveer gewoon weer Raamsdonksveer.

NO GO AREA'S RAAMSDONKSVEER

Tags: raamsdonksveer, noodverordening, eigenrichting
@Ronaldo | 18-10-25 | 11:30 | 358 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.