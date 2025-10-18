Stoplicht staat op rood, fatbikejochies slaan vrouw in elkaar, in Raamsdonksveer is altijd wat te doen. En nu is er dus een noodverordening van kracht, nadat de dader van de mishandeling (die door de politie is aangehouden) zelf een dag later is "mishandeld door een aantal jongeren" en er oproepen rondgaan om in de buurt van de woning van deze jongen te verzamelen met wapens en vuurwerk, en er volgens de gemeente "daadwerkelijk personen hebben aangegeven gehoor te geven aan deze oproep om te verzamelen en willen deelnemen aan deze verzameling c.q. samenscholing en dat ze bereid zijn om te gaan vechten." Ontzettend jammer als u net van plan was in een groepje van meer dan drie mensen te gaan rondhangen bij de plaatselijke Jumbo, maar dat is nu verboden. Tot maandag 10:00 uur, dan is Raamsdonksveer gewoon weer Raamsdonksveer.