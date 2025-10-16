We mogen hier best weleens kritiek hebben op togadragend Nederland, maar zo nu en dan zijn we ook zeer te spreken over de rechterlijke macht. Zo nu: De Raad van State oordeelt dat het plaatselijke trompetverbod voor de 63-jarige Peter Matthijssen uit Roosendaal terecht was. Matthijssen maakte lange tijd zonder vergunning het centrum van Roosendaal onveilig met zijn getetter en dat leverde honderden klachten op, de burgemeester greep in en handhavers pakten geregeld zijn trompet af, maar nu moet het dus definitief afgelopen zijn. Mooi. Straatmuziek, voor ons was de lol eraf toen de panfluitindianen werden verdreven. Het helpt ook niet mee dat de beste accordeonisten, gitaristen of - god verhoede - singer-songwiters nu juist degenen zijn die dat níét op straat staan te doen. De Nederlandse winkelcentra hebben het al moeilijk genoeg, dus ga de laatste paar mensen die er nog durven te komen niet wegjagen met je ongevraagde wanklanken. De BoerBurgerBeweging gaat de strijd aan met de straatbidders, dat lijkt ons een mooie kans om door te pakken: Ook de draaiorgels het land uit.