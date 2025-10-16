Rechter maakt einde aan trompetterreur in centrum Roosendaal
'T is hier verdomme geen New Orleans
We mogen hier best weleens kritiek hebben op togadragend Nederland, maar zo nu en dan zijn we ook zeer te spreken over de rechterlijke macht. Zo nu: De Raad van State oordeelt dat het plaatselijke trompetverbod voor de 63-jarige Peter Matthijssen uit Roosendaal terecht was. Matthijssen maakte lange tijd zonder vergunning het centrum van Roosendaal onveilig met zijn getetter en dat leverde honderden klachten op, de burgemeester greep in en handhavers pakten geregeld zijn trompet af, maar nu moet het dus definitief afgelopen zijn. Mooi. Straatmuziek, voor ons was de lol eraf toen de panfluitindianen werden verdreven. Het helpt ook niet mee dat de beste accordeonisten, gitaristen of - god verhoede - singer-songwiters nu juist degenen zijn die dat níét op straat staan te doen. De Nederlandse winkelcentra hebben het al moeilijk genoeg, dus ga de laatste paar mensen die er nog durven te komen niet wegjagen met je ongevraagde wanklanken. De BoerBurgerBeweging gaat de strijd aan met de straatbidders, dat lijkt ons een mooie kans om door te pakken: Ook de draaiorgels het land uit.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VIDEO - Vuurwerk afstekende fatbikejochies meppen vrouw die hond uitlaat in Raamsdonksveer
En dan lekker lachend wegrennen
Rechtbank blijft proberen 'm vrij te laten, maar doodrijder en drugsverdachte Omar Elmekkawi zit toch weer vast
Stop nu maar met vrijlaten hoor, rechtertje
Doodrijder Omar Elmekkawi opnieuw opgepakt, nu voor drugshandel
Opsluiten, sleuteltje wegpleuren
Doodrijder Omar Elmekkawi komt op vrije voeten
Tuurlijk joh: winnaar van de Doodrijder van het Jaar-award kan naar huis (hij wel)
Doodrijder Omar Elmekkawi wint Casper van Wijngaarden Cup 2022
Omar Elmekkawi reed 4 mensen dood, geeft schuld aan dode mensen
Knaap (14) neergestoken. Politie zoekt 'jongens'
Een kleine groep jongens verpest het weer eens voor de meerderheid van de jongens
Roosendaal negeert bindend advies GeenStijl
Weer gezeik met jongeren