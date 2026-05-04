Dat is wel het laatste wat je wil op zo'n dag als deze: vele agenten met kogelwerende vesten en de Koninklijke Marechaussee die groots is uitgerukt voor onderzoek naar een VERDACHTE SITUATIE bij de militaire vliegbasis te Gilze-Rijen. De marechaussee reageert op een binnengekomen melding en zegt tegen Omroep Brabant verder eigenlijk nog helemaal niks over wat er nou precies aan de hand is, maar gezien het feit dat de basis deels ontruimd is lijkt het in ieder geval te gaan om een zeer serieuze zaak.

Update 15:37 - Belangrijke update zojuist van de Marechaussee: "Een woordvoerder van de Marechaussee is momenteel onderweg naar de vliegbasis Gilze-Rijen om de aanwezige pers te woord te staan. De woordvoerder wordt rond 16.30 uur ter plaatse verwacht bij de hoofdingang van de basis."

Update 15:47 - Het AD meldt zojuist op basis van bronnen in de omgeving dat er zeker één man op het terrein zou rondlopen die daar niet thuishoort: "De man zou door meerdere mensen op verschillende plekken op het terrein zijn gezien. Mogelijk zijn er zelfs meerdere onbevoegden aanwezig."

Update 16:15 - Inmiddels is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie gearriveerd, zo meldt de Marechaussee.

Update 17:18 - LOOS ALARM. De Marechaussee schrijft: "Na onderzoek door specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is vastgesteld dat er geen explosieven zijn aangetroffen en dat er geen sprake is van een reële dreiging. De aanleiding voor de inzet was een filmpje dat op social media verscheen. Op deze beelden was een man te zien die zich onbevoegd op het terrein van de vliegbasis bevond en handelingen verrichtte bij een brandstofinstallatie. Uit nader onderzoek is gebleken dat deze beelden gedateerd zijn. De man is niet op het terrein aangetroffen."