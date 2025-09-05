achtergrond

Politie massaal op de been voor "verdachte situatie" bij De Uithof in Utrecht

DSI ook aanwezig

Een "verdachte situatie" in Utrecht waar de politie massaal is uitgerukt naar universiteitscampus op De Uithof (Utrecht Science Park). "Het gebied rondom de Botanische Tuinen is afgezet," zo meldt RTV Utrecht_. "Er staan auto's van de brandweer en politie. Ook de Dienst Speciale Interventies (DSI), een speciale eenheid van de politie en Defensie, is aanwezig_." Momenteel worden er volgens de verslaggever ter plaatse gebouwen van de universiteit ontruimd, mogelijk gaat het om het Victor J. Koningsbergergebouw, maar vooralsnog is er nog niet veel bekend. 
Update 16:37 - Een verslaggever van DUIC meldt dat er een gewapende man in het gebouw zou zijn en dat er onderhandelaars zouden zijn opgeroepen.
Update 17:35 - Nog geen verdere info van de politie maar volgens RTV Utrecht spreekt de politie niet van "een ontruiming in de zin van een alarm, BHV'ers en mensen die hun spullen achter moeten laten."
Update 17:50 - Volgens RTL Nieuws rijden de bussen en trams van en naar de universiteit weer, eerder waren ze tijdelijk stilgelegd.
Update 17:53 - De auto's van de DSI reden rond 17.30 uur dichter naar het gebouw toe, zo meldt DUIC.
Update 17:55 - Politie deelt zojuist iets meer informatie, maar dat is vooral ter bevestiging (tweet hieronder): "In verband hiermee (De verdachte situatie, red.) sluiten de panden van de Universiteit Utrecht in gebied Princetonlaan-Budapestlaan-Leuvenlaan-Sorbonnelaan eerder. Mensen die binnen zijn, wordt gevraagd de panden rustig te verlaten. Het OV rijdt weer. De politie is aanwezig om situatie in de gaten te houden."

@Dorbeck | 05-09-25 | 16:33

