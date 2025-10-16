achtergrond

Hoera! Heel Utrecht wordt NATUUR!

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt korte metten met Stadje & omgeving

Is er in deze gepolariseerde shitzooi ook nog goed nieuws voor de toekomst? JAZEKER! De volstrekt boventallige bullshit-klerken aan de Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag hebben Excel laten uitrekenen dat de dieselshovel door die hele Utrechtse teringzooi kan, teneinde de Nederlandse Natoer van het jaar 2050 te redden. Is dat even WIN-WIN? Er is alleen 1 probleempje. Bij wie mag Claudia logeren?

Een gebied zo groot als de provincie Utrecht zal extra natuurgebied moeten worden. Om die natuurgebieden heen komen zones van 2 kilometer met landbouw waar erg weinig vee per hectare wordt gehouden.

Tags: PBL, natuur, Utrecht
@Pritt Stift | 16-10-25 | 16:00 | 118 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

