Hoera! Heel Utrecht wordt NATUUR!
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt korte metten met Stadje & omgeving
Is er in deze gepolariseerde shitzooi ook nog goed nieuws voor de toekomst? JAZEKER! De volstrekt boventallige bullshit-klerken aan de Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag hebben Excel laten uitrekenen dat de dieselshovel door die hele Utrechtse teringzooi kan, teneinde de Nederlandse Natoer van het jaar 2050 te redden. Is dat even WIN-WIN? Er is alleen 1 probleempje. Bij wie mag Claudia logeren?
Een gebied zo groot als de provincie Utrecht zal extra natuurgebied moeten worden. Om die natuurgebieden heen komen zones van 2 kilometer met landbouw waar erg weinig vee per hectare wordt gehouden.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Gedenkplek bij oorlogsmonument 1940-1945 Domplein 030 voor Hamas-adept Anas al-Sharif
ZZP'er met schijnzelfstandigheid!
Anti-Israëlische demonstranten belagen Sharon Dijksma bij Utrechtse raadsvergadering
Ook voor de burgemeester is veiligheid een gevoel
XR Utrechtse Heuvelrug(?) wil afknallen wolf Bram stoppen met spandoek
Kijk ze nou toch eens staan, fier, onverzettelijk, getooid met Palliesjaal
Overlast "jonge mannen" te Utrechts Hoog Catharijne en bollendak veel groter dan gedacht
Soms denk je dat het meevalt, en valt het dus niet mee
PBL: "het wordt warmer, droger én natter"
Jippie! Een nieuw non-binair KLIMAATRAPPORT