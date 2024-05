Het PlanBureau voor de Leefomgeving (een soort van EBU, maar dan voor buiten) heeft maar weer eens een nieuw peperduur rapportje uitgepoept & we zijn weer eens allemaal fucked in het koude crisiskikkerlandje. Het PBL noemt drie grote klimaattrends voor Nederland: het wordt warmer, het wordt droger en het wordt natter (NOS). Mooi dat het warmer wordt in Nederland, dat scheelt weer stookkosten/gas, april was echt een klotemaand, en druiven vinden warmte ook heel fijn, evenals al die mensen uit warme landen die hier maar heengehaald worden. Mooi dat het droger wordt; het heeft van oktober 2023 tot maart 2024 geregend, al die lieve wurmpjes verzopen in het grondwater en Volendam was bijna weggespoeld (uitzoeken of dit een ramp is - red). Mooi ook dat het natter wordt, dat is goed voor de moestuin want dat scheelt weer drinkwater en obligate topics over Vitens. Ho wacht. Het wordt natter, maar het wordt droger? Het wordt droger. Maar het wordt natter. Wat? Wat? Wat? Wat? Kortom: uw leefomgeving is nu ook al non-binair & schiet ons maar lek. Foto boven: woestijnvorming bij de Markthal in Rotterdam